Запорожскую область оккупанты обстреляли 104 раза, есть четверо раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 104 раза обстреляли Запорожскую область, в частности было два авиационных удара и две атаки с БПЛА. Ранения получили 4 мирных жителя. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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«За минувшие сутки 104 обстрела пережили 16 городов и сел Запорожской области: один ракетный удар, два авиационных, две атаки с БПЛА, три - из РСЗО и 96 артударов», - написал Малашко.
Он сообщил, что снова под вражеским огнем прифронтовое Гуляйполе, Зализничное, Степногорск, Каменское.
«Враг бил по жилым домам, административным зданиям, коммунальным сетям. В Егоровке во время обстрела пострадала женщина 1985 г.р. За сутки ранения получили 4 мирных жителей. Им уже оказывается вся необходимая помощь», - отметил Малашко.
Дополнение
Российские войска 4 мая нанесли по Запорожской области 92 удара, есть разрушения.