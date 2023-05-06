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Запорожскую область оккупанты обстреляли 104 раза, есть четверо раненых

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 104 раза обстреляли Запорожскую область, в частности было два авиационных удара и две атаки с БПЛА. Ранения получили 4 мирных жителя. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«За минувшие сутки 104 обстрела пережили 16 городов и сел Запорожской области: один ракетный удар, два авиационных, две атаки с БПЛА, три - из РСЗО и 96 артударов», - написал Малашко.

Он сообщил, что снова под вражеским огнем прифронтовое Гуляйполе, Зализничное, Степногорск, Каменское.

«Враг бил по жилым домам, административным зданиям, коммунальным сетям. В Егоровке во время обстрела пострадала женщина 1985 г.р. За сутки ранения получили 4 мирных жителей. Им уже оказывается вся необходимая помощь», - отметил Малашко.

Дополнение

Российские войска 4 мая нанесли по Запорожской области 92 удара, есть разрушения.

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