Запорізьку область окупанти обстріляли 104 рази, є четверо поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Російські окупанти за минулу добу 104 рази обстріляли Запорізьку область, зокрема було два авіаційних удари та дві атаки з БПЛА. Поранення отримали 4 мирних жителі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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«За минулу добу 104 обстріли пережили 16 міст і сіл Запорізької області: один ракетний удар, два авіаційних, дві атаки з БПЛА, три - з РСЗВ та 96 артударів», - написав Малашко.
Він повідомив, що знову під ворожим вогнем прифронтове Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Кам'янське.
«Ворог бив по житлових будинках, адміністративних будівлях, комунальних мережах. В Єгорівці під час обстрілу постраждала жінка 1985 р.н. За добу поранення отримали 4 мирних жителів. Їм вже надається вся необхідна допомога», - зазначив Малашко.
Доповнення
Російські війська 4 травня завдали по Запорізькій області 92 удари, є руйнування.