Запорізька область за добу зазнала трьох ворожих авіаударів та 3 атак з дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські війська минулої доби завдали по Запорізькій області 92 удари, є руйнування. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Прифронтові території зазнали 92 обстріли по 18 населених пунктах: 3 авіаційні, 3 з БПЛА, 2 з РСЗВ та 84 з артилерії", - написав Малашко.
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З його слів, по Новоданилівці окупанти гатили з авіації та артилерії, по Гуляйполю - з БПЛА та артилерії, по Степногірську - з РСЗВ.
"Наразі зафіксовано два десятки руйнувань цивільних об'єктів: автівки, квартири, приватні будинки. Люди вціліли", - зазначив він.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.