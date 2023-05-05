Запорізька область за добу зазнала трьох ворожих авіаударів та 3 атак з дронів

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські війська минулої доби завдали по Запорізькій області 92 удари, є руйнування. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Прифронтові території зазнали 92 обстріли по 18 населених пунктах: 3 авіаційні, 3 з БПЛА, 2 з РСЗВ та 84 з артилерії", - написав Малашко.

Деталі

З його слів, по Новоданилівці окупанти гатили з авіації та артилерії, по Гуляйполю - з БПЛА та артилерії, по Степногірську - з РСЗВ.

"Наразі зафіксовано два десятки руйнувань цивільних об'єктів: автівки, квартири, приватні будинки. Люди вціліли", - зазначив він.

Доповнення

За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

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