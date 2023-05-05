Запорожская область за сутки подверглась трем вражеским авиаударам и 3 атакам с дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Российские войска за прошедшие сутки нанесли по Запорожской области 92 удара, есть разрушения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Прифронтовые территории подверглись 92 обстрелам по 18 населенным пунктам: 3 авиационные, 3 из БПЛА, 2 из РСЗО и 84 из артиллерии", - написал Малашко.
Детали
По его словам, по Новоданиловке оккупанты били из авиации и артиллерии, по Гуляйполю - из БПЛА и артиллерии, по Степногорску - из РСЗО.
"Сейчас зафиксировано два десятка разрушений гражданских объектов: машины, квартиры, частные дома. Люди уцелели", - отметил он.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.