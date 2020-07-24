Запорожский таможенник получил подозрение за помощь компании "сэкономить" 117 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главному инспектору одного из таможенных постов Запорожской таможни в нанесении убытков на сумму почти 117 тыс. грн из-за неуплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"Следствием установлено, что таможенник в интересах частного акционерного общества, при таможенном оформлении груза иностранного производства умышленно отметил ненадлежащий код товара, не предусматривающий уплаты импортной пошлины. Своими действиями подозреваемый способствовал обществу уклониться от уплаты таможенных платежей. В результате действий чиновника государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 117 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таможенник подозревается в злоупотреблении служебным положением по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Одесской области задержали за получение взяток руководителей постов Одесской таможни.