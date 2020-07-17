Трьох керівників з Одеської митниці затримали через хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. В Одеській області очільників постів Одеської митниці затримали за одержання хабарів. Про це сьогодні повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
"Заступник начальника одного з відділів митного оформлення, діючи за попередньою змовою із в.о. начальника митного поста "Одеса" Одеської митниці ДМС, використовуючи своє службове становище, організували незаконну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють імпорт вантажів транспортом морського сполучення. Вони систематично одержували "винагороду" за безперешкодний пропуск та прискорення митного оформлення", – йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що посадовців затримали під час отримання хабаря в 2100 доларів США від одного з підприємств за безперешкодне митне оформлення контейнерів з вантажем.
Окрім цього, слідство встановило, що начальник митного поста "Кучурган" Одеської митниці організував аналогічну схему поборів від фізичних осіб за розмитнення транспорту. "Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після одержання 1800 доларів США неправомірної вигоди від особи за безперешкодне митне оформлення п’яти транспортних засобів", – повідомили в прокуратурі.
В ОГП додали, що наразі вирішуються питання щодо повідомлення усім затриманим про підозру.
Як раніше повідомляв УНН, в Одесі двоє поліцейських заробляли на "кришуванні" проституції.