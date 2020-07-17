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Трех руководителей с Одесской таможни задержали из-за взяток

Трех руководителей с Одесской таможни задержали из-за взяток

Киев  •  УНН

 • 20926 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Одесской области руководителей постов Одесской таможни задержали за получение взяток. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

"Заместитель начальника одного из отделов таможенного оформления, действуя по предварительному сговору с и.о. начальника таможенного поста "Одесса“ Одесской таможни ГТС, используя свое служебное положение, организовали незаконную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих импорт грузов транспортом морского сообщения. Они систематически получали "вознаграждение“ за беспрепятственный пропуск и ускорение таможенного оформления”, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что чиновников задержали во время получения взятки в 2100 долларов США от одного из предприятий за беспрепятственное таможенное оформление контейнеров с грузом.

Кроме этого, следствие установило, что начальник таможенного поста “Кучурган” Одесской таможни организовал аналогичную схему поборов с физических лиц за растаможку транспорта. “Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины после получения 1800 долларов США неправомерной выгоды от лица за беспрепятственное таможенное оформление пяти транспортных средств”, — сообщили в прокуратуре.

В ОГП добавили, что сейчас решаются вопросы о сообщении всем задержанным о подозрении.

Как ранее сообщал УНН, в Одессе двое полицейских зарабатывали на "крышевании" проституции.

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