В Одесі двоє поліцейських заробляли на "кришуванні" проституції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Одесі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом співробітникам Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Одеській області, в одержанні хабарів за "кришування" проституції. Про це сьогодні інформують в пресслужбі ДБР, передає УНН.
"Оперуповноважені вимагали 2500 доларів від осіб, які надають платні інтимні послуги на території міста Одеса. Натомість обіцяли не притягувати їх до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією) та сприяти у подальшій протиправній діяльності", – йдеться в повідомленні.
У ДБР проінформували, що поліцейські були затримані після переказу на картковий рахунок чергового траншу хабаря у сумі 24 200 грн. За місцем роботи і проживання затриманих було проведено обшуки. Їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Якщо їхню провину доведуть у суді, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – додали в ДБР.
Як раніше повідомляв УНН, в Одесі поліцейського підозрюють у зґвалтуванні школярки.