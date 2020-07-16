В Одессе двое полицейских зарабатывали на "крышевании" проституции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Одессе следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум сотрудникам Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Одесской области, в получении взяток за "крышевание" проституции. Об этом сегодня сообщают в пресс-службе ГБР, передает УНН.
"Оперуполномоченные требовали 2500 долларов от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории города Одесса. Зато обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией) и содействие в дальнейшей противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
В ГБР проинформировали, что полицейские были задержаны после перевода на карточный счет очередного транша взятки в сумме 24 200 грн. По месту работы и жительства задержанных были проведены обыски. Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Если их вину докажут в суде, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ГБР.
Как ранее сообщал УНН, в Одессе полицейского подозревают в изнасиловании школьницы.