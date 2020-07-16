В Одессе двое полицейских зарабатывали на "крышевании" проституции

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103619 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113039 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117930 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117216 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142679 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104513 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102866 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105165 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе двое полицейских зарабатывали на "крышевании" проституции

В Одессе двое полицейских зарабатывали на "крышевании" проституции

Киев  •  УНН

 • 12732 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Одессе следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум сотрудникам Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Одесской области, в получении взяток за "крышевание" проституции. Об этом сегодня сообщают в пресс-службе ГБР, передает УНН.

"Оперуполномоченные требовали 2500 долларов от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории города Одесса. Зато обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией) и содействие в дальнейшей противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В ГБР проинформировали, что полицейские были задержаны после перевода на карточный счет очередного транша взятки в сумме 24 200 грн. По месту работы и жительства задержанных были проведены обыски. Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Если их вину докажут в суде, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ГБР.

Как ранее сообщал УНН, в Одессе полицейского подозревают в изнасиловании школьницы.

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