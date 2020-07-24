Запорізький митник отримав підозру за допомогу компанії "зекономити" 117 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру головному інспектору одного з митних постів Запорізької митниці в нанесенні збитків на суму майже 117 тис. грн через несплату митних платежів. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
"Слідством встановлено, що митник в інтересах приватного акціонерного товариства, під час митного оформлення вантажу іноземного виробництва умисно зазначив неналежний код товару, що не передбачає сплати імпортного мита. Своїми діями підозрюваний сприяв товариству ухилитись від сплати митних платежів. Внаслідок дій посадовця державному бюджету нанесено збитків на суму майже 117 000 гривень", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що митник підозрюється у зловживанні службовим становищем за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, в Одеській області затримали за одержання хабарів очільників постів Одеської митниці.