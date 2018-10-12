Запорожские санатории качественно оздоравливают только каждого пятого ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В течение летних каникул в Запорожской области качественные оздоровительные услуги получили лишь 6 тыс. 302 ребенка, что составляет 22,5% от общего количества оздоровленных детей. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области, передает УНН.
Речь идет о 13 заведениях оздоровления детей продолжительностью смен 21 день и больше.
"В этих заведениях, согласно проведенной оценке эффективности оздоровления, выраженная эффективность оздоровления установлена у 80% детей, слабо выраженная - 17%, отсутствие показателей эффективности оздоровления - 3%, ухудшение эффективности оздоровления не установлено", - рассказали в управлении.
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В общем летом в санаториях Запорожской области оздоровились и отдохнули более 37 тыс. Детей.
Также сообщается, что этим летом контроллеры провели 330 проверок в 242 заведениях оздоровления и отдыха детей.
Кроме того, специалисты управления провели санитарно-эпидемиологическое расследование из-за массового обращения за медицинской помощью детей, отдыхавших в ОП ОК "Маяк" АО "Мотор Сич".
"По результатам проведенных мероприятий государственного надзора (контроля) оздоровительных учреждений вынесено 7 постановлений о наложении штрафа на руководителей ДУОО в сфере защиты потребителей и безопасности пищевых продуктов. Предоставлено 16 предписаний по устранению нарушений и более 60 предложений по улучшению санитарно-технического состояния и санитарно-гигиенического режима", - сообщили контролеры.
Напомним, как писал УНН, в Украине каждый четвертый детский лагерь работает с нарушением санитарных норм.
Отметим, что, по мнению депутата Сергея Тригубенко, проверки санаториев со стороны Госпродпотребслужбы не ограждают отдыхающих от негативных последствий.
Так, санаторий Бердянска, где отравились дети бойцов АТО, накануне пять раз проверяла Госпродпотребслужба.