Запорізькі санаторії якісно оздоровлюють лише кожну п'яту дитину

Йдеться про 13 закладів оздоровлення дітей тривалістю змін 21 день і більше.

"У цих закладах, згідно з проведеною оцінкою ефективності оздоровлення, виражена ефективність оздоровлення встановлена у 80% дітей, слабо виражена - 17%, відсутність показників ефективності оздоровлення – 3%, погіршення ефективності оздоровлення не встановлено", - розповіли в управлінні.

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Загалом улітку у санаторіях Запорізької області оздоровилося та відпочило понад 37 тис. дітей.

Також повідомляється, що цього літа контролери провели 330 перевірок у 242 закладах оздоровлення та відпочинку дітей.

Окрім того, спеціалісти управління провели санітарно-епідеміологічне розслідування через масове звернення за медичною допомогою дітей, які відпочивали у ВП ОК "Маяк" АТ "Мотор Січ".

"За результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) оздоровчих закладів винесено 7 постанов про накладення штрафу на керівників ДЗОВ у сфері захисту споживачів та безпечності харчових продуктів. Надані 16 приписів щодо усунення порушень та більш 60 пропозицій щодо поліпшення санітарно-технічного стану та санітарно-гігієнічного режиму", - поінформували контролери.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні кожен четвертий дитячий табір працює із порушенням санітарних норм.

Зауважимо, що, на думку депутата Сергія Тригубенка, перевірки санаторіїв з боку Держпродспоживслужби не убезпечують тих, хто відпочиває, від негативних наслідків.

Так, санаторій Бердянська, де отруїлися діти бійців АТО, напередодні п’ять разів перевіряла Держпродспоживслужба.