Запорожская область: оккупанты нанесли 94 удара по 20 населенным пунктам, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 94 удара по 20 населенным пунктам области. В целом зафиксировано разрушение 18 гражданских объектов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Враг нанес 94 удара по 20 населенным пунктам области: по Новоданиловке, Горькому и Малой Токмачке авиационные, по Малиновке с БПЛА, по Красному и Белогорью из РСЗО. Кроме того, 88 артударов рашисты нанесли по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Ольговскому, Щербакам, Плавням, Каменскому, Степногорску и другим прифронтовым селам", - говорится в сообщении.
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По информации главы Запорожской ОГА в результате обстрела пострадавших нет. Сейчас зафиксировано 18 гражданских разрушенных объектов.
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