Запорізька область: окупанти завдали 94 удари по 20 населених пунктах, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. За минулу добу російські загарбники завдали 94 удари по 20 населених пунктах області. Загалом зафіксовано руйнування 18 цивільних об'єктів. Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Юрій Малашко на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Ворог завдав 94 удари по 20 населених пунктах області: по Новоданилівці, Гіркому та Малій Токмачці авіаційні, по Малинівці з БПЛА, по Червоному і Білогір'ю з РСЗВ. Крім того, 88 артударів рашисти нанесли по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Ольгівському, Щербакам, Плавням, Кам'янському, Степногірську та іншим прифронтовим селам", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
За інформацією голови Запорізької ОДА внаслідок обстрілу постраждалих немає. Наразі зафіксовано 18 цивільних зруйнованих об'єктів.
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