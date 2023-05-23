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росіяни вбили ще одного жителя Донеччини, поранили п'ятьох

росіяни вбили ще одного жителя Донеччини, поранили п'ятьох

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Російські окупанти за 22 травня вбили ще одного жителя Донецької області, ще п'ятьох поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За 22 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Нью-Йорку. Ще 5 людей в області дістали поранення", - написав Кириленко.

Деталі

За його даними, з 24 лютого 2022 року росіяни вбили 1529 мирних жителів Донеччини, поранили ще 3573.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Міністерство оборони України у Twitter опублікувало фото міста Бахмута Донецької області, зроблені оператором дрона 93-ої ОМБр "Холодний Яр".

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