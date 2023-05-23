россияне убили еще одного жителя Донецкой области, ранили пятерых

Цитата

"За 22 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Нью-Йорке. Еще 5 человек в области получили ранения", - написал Кириленко.

Детали

По его данным, с 24 февраля 2022 года россияне убили 1529 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 3573.

Он отметил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Министерство обороны Украины в Twitter опубликовало фото города Бахмута Донецкой области, сделанные оператором дрона 93-ей ОМБр "Холодный Яр".