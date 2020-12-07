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Записоцкий об иске в Лозанну: с УЕФА у нас конструктивные отношения и мы судимся не c организацией

Записоцкий об иске в Лозанну: с УЕФА у нас конструктивные отношения и мы судимся не c организацией

Киев  •  УНН

 • 14148 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий объяснил, нет ли противоречий в том, что УАФ готовит иск в Лозанну по решению о техническом поражении сборной Украины, в то время как президент УАФ является членом Исполкома УЕФА. По его словам, с УЕФА у футбольной ассоциации Украины конструктивные отношения. Об этом Юрий Записоцкий рассказал в интервью УНН.

“Давайте все-таки не обобщать. УАФ будет судиться не с УЕФА — у нас как раз очень конструктивные отношения. Мы только готовимся к тому, чтобы оспорить одно из решений дисциплинарного органа этой организации. Так как считаем, что мы выполнили все требования Протокола УЕФА возвращения к игре и у нас было достаточное, согласно требованиям этого документа, количество игроков с негативными тестами для того, чтобы матч состоялся.

Все это время мы были на связи с УЕФА, и были готовы к любым их решениям, вплоть до вызова новой команды. Но таких решений не было. Другими словами, мы были готовы к выполнению всех требований УЕФА как организации, которая проводит этот турнир. Но от них только за день до новой даты игры нам поступило указание привезти другую команду. Если бы у нас для этого хотя бы 48 часов — мы бы так и сделали. Но за 24 часа для выездного матча — это нереально! Несмотря на это, нам засчитали поражение.

К сожалению, коллеги из Апелляционного комитета УЕФА наши доводы считают не очень убедительными. Обжалование такого решения — это нормальная общеевропейская практика. Поэтому было принято решение согласно регламентным и уставным документам УЕФА подать документы в следующую юридическую инстанцию ​​- Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Как известно, решение именно этой судебной инстанции является окончательным”, — отметил он.

Напомним, швейцарские болельщики, как и украинцы — считают, что Украина не виновата в отмене матча.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, поскольку “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех игроков украинской сборной. Провести повторный тест этим и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было по меньшей мере 13 человек.

По возвращении в Киев игроки сборной и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

Позже, Дисциплинарный комитет УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией, который так и не состоялся.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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