Запісоцький про позов до Лозанни: з УЄФА у нас конструктивні відношення і ми судимося не з організацією

“Давайте все-таки не узагальнювати. УАФ буде судитися не з УЄФА — у нас як раз дуже конструктивні відносини. Ми лише готуємося до того, щоб оскаржити одне з рішень дисциплінарного органу цієї організації. Так як вважаємо, що ми виконали всі вимоги Протоколу УЄФА повернення до гри і у нас була достатня, згідно з вимогами цього документа, кількість гравців з негативними тестами для того, щоб матч відбувся.

Весь цей час ми були на зв’язку з УЄФА, і були готові до будь-яких їхніх рішень, аж до виклику нової команди. Але таких рішень не було. Іншими словами, ми були готові до виконання всіх вимог УЄФА як організації, яка проводить цей турнір. Але від них лише за день до нової дати гри нам надійшла вказівка ​​привезти іншу команду. Якби у нас для цього було хоча б 48 годин — ми б так і зробили. Але за 24 години для виїзного матчу — це нереально! Незважаючи на це, нам зарахували поразку.

На жаль, колеги з Апеляційного комітету УЄФА наші доводи вважають не дуже переконливими. Оскарження такого рішення — це нормальна загальноєвропейська практика. Тому було прийнято рішення відповідно до регламентних і статутних документів УЄФА подати документи в наступну юридичну інстанцію — Спортивний арбітражний суд в Лозанні. Як відомо, рішення саме цієї судової інстанції є остаточним”, — зазначив він.

Нагадаємо, швейцарські вболівальники, як і українці — вважають, що Україна не винна у скасуванні матчу.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія — Україна був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох гравців української збірної. Провести повторний тест цим та іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.

Після повернення до Києва гравці збірної та представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” в сертифікованої УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

Пізніше, Дисциплінарний комітет УЄФА присудив Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією, який так і не відбувся.