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Швейцарские болельщики, как и украинцы считают, что Украина не виновна в отмене матча - Гливинский

Швейцарские болельщики, как и украинцы считают, что Украина не виновна в отмене матча - Гливинский

Киев  •  УНН

 • 10170 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский рассказал о новых подробностях отмененного матча Лиги наций “Швейцария-Украина”. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

Ссылаясь на данные швейцарского издания “Blick”, Гливинский рассказал, что Швейцарская футбольная Ассоциация разместила свою сборную в отеле города Праттельн не случайно.

“Несмотря на то, что в составе национальной команды Швейцарии было обнаружено двое инфицированных игроков, врач кантона Базель-Ланд не стал сажать команду на карантин, а просто убедился, что эти двое изолированны от команды. Поэтому и вопрос о сборе другой альтернативной команды, как требовали от Украины, перед Швейцарией никогда не стоял”, — пишет он.

Ранее сборная всегда останавливалась в отеле Swissotel в городе Базеле. Город, несмотря на созвучность с кантоном Базель-Ланд, является столицей другого административно-территориального образования, добавляет Гливинский.

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“А вот главный санитарный врач Базеля по методам работы похож на своего коллегу из Люцерна, поскольку недавно поместил клуб “Базель” на карантин только из-за одного инфицированного. Если бы “Нати”, как всегда, поселились в Базеле — не было бы не только матча с Украиной, но и предыдущего с Испанией — предполагают швейцарские СМИ.

Тогда, по мнению СМИ, их сборной светили бы два технических поражения. Журналисты удивляются, зачем УЕФА назначала заседание Контрольно-дисциплинарного, а затем и Апелляционного Комитета, если в итоге приняло решение, которое можно было бы объявить сразу, без дополнительных расследований и обсуждений: “Если Украина, по мнению УЕФА, нарушила регламент, то ее стоило сразу наказать техническим поражением. Назначать рассмотрение, чтобы изучать обстоятельства дела, а после этого не учесть этих самых обстоятельств для вынесения вердикта, выглядит странным”, — комментирует он.

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Гливинский говорит, что решение УЕФА критикуют как украинские, так и швейцарские болельщики. Они считают, что Украина не виновна в том, что игра не состоялась, а Швейцария не заслуживает оставаться в элите, не получив ни одной победы в турнире на поле, добавляет пресс-атташе нацсборной.

“Отбросим „теорию заговора“, о которой много слышал в последнее время, но доказательств которой нет. По крайней мере, пока.

Однако очевидным представляется то, что стремление УЕФА быть последовательным в этом случае привело к абсурдному решению, о чем говорит большинство комментаторов — и экспертов, и медиа, и болельщиков. При этом не только из Украины. Пытаясь действовать по одинаковым шаблонам ко всем, кто испытывает влияние пандемии, УЕФА явно не учитывает, что во время этой инфекции, аналогов которой во времена существования мирового футбола не было, возникают обстоятельства, не похожие между собой. Поэтому применять универсальный принцип оценки эксцессов, как это действовало ранее с нарушением, что приводили к техническим поражениям, теперь может быть не объективным”, — пишет Гливинский.

По его словам, решение УЕФА является уникальным, и требует объективного рассмотрения.

“А не применение единого универсального правила. Хочется верить, что судьи Спортивного Арбитража рассматривают дела именно в таком ракурсе”, — резюмировал Гливинский.

Как писал УНН, по словам Мирона Маркевича, решение УЕФА против Украины означает, что судьбу матчей теперь могут решать “мотивированные” врачи.

В УАФ заявили о намерении обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в городе Лозанна.

Украинские Национальные Новости

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