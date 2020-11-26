"Ми хочемо поваги": італійський тренер збірної України прокоментував рішення УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Асистент головного тренера збірної України Андреа Мальдера відреагував на технічну поразку у матчі зі Швейцарією. Про це він написав у своєму Instagram, передає УНН.
"Ми боролися, ми виграли два матчі на полі, ми були готові грати, ми не заслужили такого ставлення. Ми ні в чому не винні", - написав він.
Тренер зауважив, що вони не зупиняться і продовжать боротьбу.
"Ми просто хочемо поваги. Ми продовжимо йти вперед і повернемося сильнішими", – підсумував Мальдера.
Зауважимо, що через призначення Україні технічної поразки з боку УЄФА наша збірна вилетіла із девізіону А, натомість - швейцарці там залишилися, хоча не здобули на полі жодної перемоги протягом усього турніру.
Швейцарські ЗМІ і самі визнали, що їх "перемога" - це рішення всього лише одного санітарного лікаря.
"І це неправильно", - заявив редактор футбольного розділу Blick Андреас Бені.
Як писав УНН, за словами Мирона Маркевича, рішення УЄФА проти України означає, що долю матчів тепер можуть вирішувати "змотивовані" лікарі.
В УАФ заявили про наміри оскаржити рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді у місті Лозанна.