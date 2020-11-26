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Швейцарські ЗМІ визнали, що їх збірна виграла завдяки рішенню лише одного лікаря, і це - неправильно

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Швейцарські ЗМІ визнають несправедливість перемоги їх збірної з точки зору дотримання спортивного принципу, але радіють тому, що швейцарська збірна залишилася в елітному А дивізіоні, хоча протягом усього турніру на полі не виграла жодної гри, передає УНН з посиланням на матеріал видання Blick.

Зазначається, що УЄФА знадобився тиждень аби внести рішення у справі скасованого матчу “Україна — Швейцарія”. Українці отримали технічну поразку попри те, що вдома усі їх тести на “ковід” показали негативний результат. І попри те, що станом на 17 і 18 листопада українці мали щонайменше 13 гравців, готових виходити на поле.

“Рішення УЄФА принесе українській збірній чимало клопоту”, — зазначає швейцарське видання.

А редактор футбольного розділу Blick Андреас Бені, своє чергою, вказує, що швейцарцям просто пощастило. Бо українці виявляється обрали “потрібний” готель і кантон.

“Вони (українська сторона, — ред.) завжди займали позицію, що відповідає вимогам УЄФА (13 здорових гравців). Лікар кантону Люцерн, однак, інтерпретував випадок по-іншому: він помістив всю українську делегацію на карантин в готелі Radisson Blu в Люцерні — після того, як у одного гравця був виявлений позитивний результат на коронавірус (було також три випадки повторного зараження). Одна з причин: всього за попередні дні заразилися дев’ять членів української делегації і це означало, що тести можуть не відразу виявити всіх заражених. В кінцевому підсумку той факт, що всі гравці і співробітники збірної України здали негативний результат після повернення додому, нічого не змінив у вирішенні УЄФА.

Приємно, що Швейцарія залишається в дивізіоні А, хоча на полі не вигравала жодної гри. Але треба чесно сказати, що Швейцарії неймовірно пощастило. І зараз я не про рішення УЄФА. Як виявилося, вибравши правильний готель, українці могли зіграти з нами. Нагадаю, що збірна Швейцарія перед матчами з Іспанією і Україною зупинилася в Праттельні в кантоні Базель-Ланд, і кантонський лікар цього регіону вирішив, що потрібно ізолювати тільки двох хворих зі збірної Швейцарії, які здали позитивні тести. Якби Швейцарія зупинилася в готелі Swissotel в місті Базель, як вони часто робили в минулому, все виглядало б зовсім інакше. Тоді цілком могло бути, що всю команду помістили би на карантин. Як це сталося з „Базелем“ після того, як у них був виявлений один позитивний тест на коронавірус. Тоді не було б гри з Іспанією і вже точно ми би не зіграли з Україною. Тоді збірній загрожувало б дві технічні поразки. Ці готелі знаходяться всього лише в 10 км один від одного! Досить було Україні оселитися в іншому місті, іншому кантоні або просто іншому готелі, і все могло би скластися зовсім по-іншому”, — прокоментував він.

Бені назвав це неправильним. І визнав, що українцям зарахували технічну поразку лише через рішення одного окремого лікаря.

“Чи правильно це? Ні. Але така реальність в нашій країні. Але тепер, зі швейцарської точки зору, все закінчилося добре. Ми повинні сказати чесно: зарахувати технічну поразку Україні через те, що один лікар приймає те чи інше рішення — це безперечно несправедливо. Так не має бути. Швейцарія виграла не завдяки хорошій грі, а завдяки рішенню однієї людини, яка не дозволила українцям вийти на поле”, — резюмував Бені.

Як писав УНН, за словами Мирона Маркевича, рішення УЄФА проти України означає, що долю матчів тепер можуть вирішувати “змотивовані” лікарі.

В УАФ заявили про наміри оскаржити рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна.

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