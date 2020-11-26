Швейцарские СМИ признали, что их сборная выиграла благодаря решению только одного врача, и это - неправильно

Отмечается, что УЕФА понадобилась неделя, чтобы внести решение по делу отмененного матча “Украина — Швейцария”. Украинцы получили техническое поражение несмотря на то, что дома все их тесты на “ковид” показали отрицательный результат. И не смотря на то, что на 17 и 18 ноября украинцы имели не менее 13 игроков, готовых выходить на поле.

“Решение УЕФА принесет украинской сборной немало хлопот”, — отмечает швейцарское издание.

А редактор футбольного раздела Blick Андреас Бени, свое очередь, указывает, что швейцарцам просто повезло. Потому что украинцы оказывается выбрали “нужный” отель и кантонов.

“Они (украинская сторона — ред.) всегда занимали позицию, что соответствует требованиям УЕФА (13 здоровых игроков). Врач кантона Люцерн, однако, интерпретировал случай по-другому: он поместил всю украинскую делегацию на карантин в отеле Radisson Blu в Люцерне — после того, как у одного игрока был обнаружен положительный результат на коронавирус (было также три случая повторного заражения). Одна из причин: всего за предыдущие дни заразились девять членов украинской делегации и это означало, что тесты могут не сразу выявить всех зараженных. В конечном итоге тот факт, что все игроки и сотрудники сборной Украины сдали отрицательный результат по возвращении домой, ничего не изменил в решении УЕФА.

Приятно, что Швейцария остается в дивизионе А, хотя на поле не выигрывала ни одной игры. Но надо честно сказать, что Швейцарии невероятно повезло. И сейчас я не о решении УЕФА. Как оказалось, выбрав правильный отель, украинцы могли сыграть с нами. Напомню, что сборная Швейцария перед матчами с Испанией и Украиной остановилась в Праттельн в кантоне Базель-Ланд, и кантонский врач этого региона решил, что нужно изолировать только двух больных из сборной Швейцарии, которые сдали положительные тесты. Если бы Швейцария остановилась в отеле Swissotel в городе Базель, как они часто делали в прошлом, все выглядело бы совсем иначе. Тогда вполне могло быть, что всю команду поместили бы на карантин. Как это произошло с „Базелем“ после того, как у них был обнаружен один положительный тест на коронавирус. Тогда не было бы игры с Испанией и уж точно мы бы не сыграли с Украиной. Тогда сборной грозило бы два технических поражения. Эти отели находятся всего лишь в 10 км друг от друга! Достаточно было Украине поселиться в другом городе, другом кантоне или просто другом отеле, и все могло бы сложиться совсем по-другому”, — прокомментировал он.

Бени назвал это неправильным. И признал, что украинцам засчитали техническое поражение только из-за решения одного отдельного врача.

“Правильно ли это? Нет. Но такова реальность в нашей стране. Но теперь, с швейцарской точки зрения, все закончилось хорошо. Мы должны сказать честно: засчитать техническое поражение Украины из-за того, что один врач принимает то или иное решение — это бесспорно несправедливо. Так не должно быть. Швейцария выиграла не благодаря хорошей игре, а благодаря решению одного человека, который не позволила украинцам выйти на поле”, — резюмировал Бени.

Как писал УНН, по словам Мирона Маркевича, решение УЕФА против Украины означает, что судьбу матчей теперь могут решать “мотивированные” врачи.

В УАФ заявили о намерении обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна.