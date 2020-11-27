Швейцарські уболівальники, як і українці вважають, що Україна не є винною у скасуванні матчу - Гливинський

Посилаючись на дані швейцарського видання “Blick”, Гливинський розповів, що Швейцарська футбольна Асоціація розмістила свою збірну у готелі міста Праттельна не випадково.

“Незважаючи на те, що у складі національної команди Швейцарії було виявлено двоє інфікованих гравців, лікар кантону Базель-Ланд не став садити команду на карантин, а просто переконався, що цих двох ізольовано від команди. Відтак і питання про збір іншої альтернативної команди, як вимагали від України, перед Швейцарією ніколи не поставало”, — пише він.

Раніше збірна завжди зупинялася у готелі Swissotel у місті Базелі. Місто, незважаючи на співзвучність з кантоном Базель-Ланд, є столицею іншого адміністративно-територіального утворення, додає Гливинський.

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“А от головний санітарний лікар Базеля за методами роботи схожий на свого колегу з Люцерна, бо нещодавно помістив клуб “Базель” на карантин лише через одного інфікованого. Якби “Наті”, як завжди, оселилися у Базелі — не було б не лише матчу з Україною, а й попереднього з Іспанією — припускають швейцарські медіа.

Тоді, на думку ЗМІ, їхній збірній світили б дві технічні поразки. Журналісти дивуються, для чого УЕФА призначала засідання Контрольно-Дисциплінарного, а потім й Апеляційного Комітету, якщо у підсумку прийняла рішення, яке можна було б оголосити одразу, без додаткових розслідувань і обговорень: “якщо Україна, на думку УЕФА, порушила регламент, то її варто було одразу покарати технічною поразкою. Призначати розгляд, щоби вивчати обставини справи, а після цього не врахувати цих самих обставин для винесення вердикту, виглядає дивним”, — коментує він.

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Гливинський каже, що рішення УЄФА критикують як українські, так і швейцарські вболівальники. Вони вважають, що Україна не є винною у тому, що гра не відбулася, а Швейцарія не заслуговує залишатися в еліті, не здобувши жодної перемоги у турнірі на полі, додає прес-аташе нацзбірної.

“Відкинемо „теорію змови“, про яку чимало чув останнім часом, але доказів якої немає. Принаймні, наразі.

Однак очевидним видається те, що прагнення УЕФА бути послідовною у цьому випадку призвело до абсурдного рішення, про що говорить більшість коментаторів — і експертів, і медіа, і фанів. При цьому не лише з України. Намагаючись діяти за однаковими шаблонами до усіх, хто зазнає впливу пандемії, УЕФА вочевидь не враховує, що під час цієї інфекції, аналогів якій за часів існування світового футболу не було, виникають обставини, не схожі між собою. А тому застосовувати універсальний принцип оцінки ексцесів, як це діяло раніше з порушенням, що призводили до технічних поразок, тепер може бути не об’єктивним”, — пише Гливинський.

За його словами, рішення УЄФА є унікальним, і потребує об’єктивного розгляду.

“А не застосування єдиного універсального правила. Хочеться вірити, що судді Спортивного Арбітражу розглядають справи саме у такому ракурсі”, — резюмував Гливинський.

Як писав УНН, за словами Мирона Маркевича, рішення УЄФА проти України означає, що долю матчів тепер можуть вирішувати “змотивовані” лікарі.

В УАФ заявили про наміри оскаржити рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді у місті Лозанна.