"Така "перемога" над Україною гірша за будь-яку поразку", - швейцарські вболівальники

Erich: Чекаємо оцінки гравцям за цю чудову і розгромну перемогу! Всім по 10 балів, навряд чи є інші варіанти. Якщо серйозно, то все дуже сумно. Не можна в принципі вирішувати результат матчів в кабінетах, а коли мова йде про місце в елітному дивізіоні, то це подвійно погано. Ми не заслужили залишитися, а українці не заслужили вилетіти, але тепер уже ніхто не буде міняти рішення.

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Filipp: Перша і єдина перемога в 2020-му році. Та ще й яка, аж 3:0! Спасибі тобі, УЄФА. Тепер збірна залишається в елітному дивізіоні Ліги Націй, а Петкович залишиться головним тренером національної команди.

Cobler: Жодної перемоги в 5 зіграних іграх. Чи потрібен нам такий подарунок від УЄФА? Все це просто шкода, і ми не гідні грати в цьому дивізіоні. Уявіть, що зараз відбувається в Україні, як їм прикро було дізнатися про 0:3.

Lucas: Якби я був гравцем збірної Швейцарії, мені було б соромно прийняти цю “перемогу”. Хочеться почути їхню думку з приводу такого рішення УЄФА.

Dui: Якби справа була вирішена просто за правилами, це було б справедливо. Але всі говорили, що є різні варіанти визначити результат матчу. У підсумку УЄФА вибирає найменш логічне і найбільш скандальне рішення. Але чому це зайняло так багато часу, якщо все було так зрозуміло? Якщо є “правило”, спірна проблема в спорті вирішується відразу і автоматично. У цьому випадку, однак, залишався простір для маневру і різні варіанти інтерпретації. УЄФА вирішили піти по найлегшому шляху.

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Melden: Що можна було зробити, щоб не доводити до ганебної технічної поразки? Рішення 1: всі українські гравці знову тестуються методом ПЛР у вівторок та середу вранці (результат доступний через кілька годин). У цей час вони повинні залишатися в номері готелю індивідуально або в інший спосіб окремо. Якщо ви двічі здаєте негативний тест, ви можете зіграти в середу ввечері.

Рішення 2: Альтернативна гра, при необхідності команди U-21 змагаються один з одним. Але обов’язково повинен був бути дотриманий спортивний принцип, коли команди знаходяться в рівних умовах. Ні те, ні інше не ідеально, але будь-яке рішення на полі було б краще, ніж цей фарс.

Jonnas: Звичайно, здорово, ми перемогли, але для мене це не перемога. Краще чесно програти, ніж так виграти. Гіркий досвід для всього футболу. На жаль, наше керівництво федерації відразу дало зрозуміти, що буде робити все для перемоги в кабінетах. Це огидно. Думаю, що крім них ніхто не зрадів: ні вболівальники, ні футболісти. Хіба що Петкович може відкривати пляшку вина і відзначати. Хоча його заслуги в цій “перемозі” немає.

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Lumina: Швейцарія взагалі не заслужила залишитися в дивізіоні А! Така “перемога” над Україною гірше будь-якої поразки. Те, що не було вирішено на полі, для мене не має значення, це не футбол, тому я сподіваюся, що Україна звернеться в CAS і виграє справу. Інакше це пляма на репутації збірної залишиться на все життя.

Martin: Просто неймовірно — так, в принципі справжній скандал! — що тільки один кантонскій лікар може мати такий великий вплив на Лігу Націй. Цікаво: про що думали офіційні особи УЄФА ?! Найпрагматичнішим і справедливим рішенням було б перенести гру: зіграти було можливо на початку січня. Всі заяви з приводу інших можливих рішень — фарс. Браво, УЄФА! Браво, Швейцарія! Мало було нам скандалів з ФІФА, тепер ще всі думатимуть, що УЄФА вирішив піти нам назустріч, так як їх штаб-квартира знаходиться в нашій країні.

Нагадаємо, в УАФ заявили про намір оскаржити рішення УЄФА в Спортивному арбітражному суді в м Лозанна.