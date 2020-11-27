"Такая "победа" над Украиной хуже любого поражения", - швейцарские болельщики

Erich: Ждем оценки игрокам за эту замечательную и разгромную победу! Всем по 10 баллов, вряд ли другие варианты. Если серьезно, то все очень печально. Нельзя в принципе решать исход матчей в кабинетах, а когда речь идет о месте в элитном дивизионе, то это вдвойне плохо. Мы не заслужили остаться, а украинцы не заслужили вылететь, но теперь уже никто не будет менять решения.

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Filipp: Первая и единственная победа в 2020 году. И еще какая, аж 3:0! Спасибо тебе, УЕФА. Теперь сборная остается в элитном дивизионе Лиги Наций, а Петкович останется главным тренером национальной команды.

Cobler: Никакой победы в 5 сыгранных играх. Нужен ли нам такой подарок от УЕФА? Все это просто жалко, и мы не достойны играть в этом дивизионе. Представьте, что сейчас происходит в Украине, как им обидно было узнать про 0:3.

Lucas: Если бы я был игроком сборной Швейцарии, мне было бы стыдно принять эту “победу”. Хочется услышать их мнение по поводу такого решения УЕФА.

Dui: Если бы дело было решено просто по правилам, это было бы справедливо. Но все говорили, что есть разные варианты определить исход матча. В итоге УЕФА выбирает наименее логическое и наиболее скандальное решение. Но почему это заняло так много времени, если все было так понятно? Если есть “правило”, спорная проблема в спорте решается сразу и автоматически. В этом случае, однако, оставалось пространство для маневра и различные варианты интерпретации. УЕФА решили пойти по самому легкому пути.

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Melden: Что можно было сделать, чтобы не доводить до позорного технического поражения?

Решение 1: все украинские игроки снова тестируются методом ПЦР во вторник и среду утром (результат доступен через несколько часов). В это время они должны оставаться в номере отеля индивидуально или другим способом отдельно. Если вы дважды сдаете отрицательный тест, вы можете сыграть в среду вечером.

Решение 2: Альтернативная игра, при необходимости команды U-21 соревнуются друг с другом. Но обязательно должен был быть соблюден спортивный принцип, когда команды находятся в равных условиях. Ни то, ни другое не идеально, но любое решение на поле было бы лучше, чем этот фарс.

Jonnas: Конечно, здорово, мы победили, но для меня это не победа. Лучше честно проиграть, чем так выиграть. Горький опыт для всего футбола. К сожалению, наше руководство федерации сразу дало понять, что будет делать все для победы в кабинетах. Это отвратительно. Думаю, что кроме них никто не обрадовался: ни болельщики, ни футболисты. Разве что Петкович может открывать бутылку вина и отмечать. Хотя его заслуги в этой “победе” нет.

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Lumina: Швейцария вообще не заслужила остаться в дивизионе А! Такая “победа” над Украиной хуже любого поражение. То, что не было решено на поле, для меня не имеет значения, это не футбол, поэтому я надеюсь, что Украина обратится в CAS и выигрывает дело. Иначе это пятно на репутации сборной останется на всю жизнь.

Martin: Просто невероятно — так, в принципе настоящий скандал! — только один кантонский врач может иметь такое большое влияние на Лигу Наций. Интересно: о чем думали официальные лица УЕФА?! Прагматичным и справедливым решением было бы перенести игру: сыграть было возможно в начале января. Все заявления по поводу других возможных решений — фарс. Браво, УЕФА! Браво, Швейцария! Мало было нам скандалов с ФИФА, теперь еще все будут думать, что УЕФА решил пойти нам навстречу, так как их штаб-квартира находится в нашей стране.

Напомним, в УАФ заявили о намерении обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна.