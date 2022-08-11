Отрицал агрессию: на Хмельнитчине за коллаборационизм осудили советника главы одного из местных советов

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“В апреле этого года во время обсуждения в стенах исполнительного комитета событий, происходящих на территории страны, мужчина публично отрицал факт вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Приговором Староконстантиновского районного суда он осужден и назначена максимальная мера наказания, предусмотренная ч. 1 ст. 111-1 УК Украины, а именно - лишено права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги, сроком на 15 лет”, - говорится в сообщении.

Напомним

По данным СМИ, задолго до того, как россия вторглась в Украину, кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы сгладить путь.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину народный депутат Антон Яценко, ранее также являвшийся членом “Партии регионов”, “исчез с радаров”. Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за внедрение военного положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году.

После возвращения в Умань Яценко развернул борьбу против местных властей в Черкасской области.

Также правоохранителей просили проверить Яценко из-за его вероятных связей с нардепом-коллаборантом Алексеем Ковалевым.