Заперечував агресію рф: на Хмельниччині за колабораціонізм засудили радника голови однієї з місцевих рад

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“У квітні цього року під час обговорення у стінах виконавчого комітету подій, які відбуваються на території країни, чоловік публічно заперечував факт збройної агресії російської федерації проти України.Вироком Старокостянтинівського районного суду його засуджено та призначено максимальну міру покарання, передбачену ч. 1 ст. 111-1 КК України, а саме - позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, строком на 15 років”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, задовго до того, як росія вторглася в Україну, кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити шлях.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну народний депутат Антон Яценко, який раніше також був членом “Партії регіонів”, “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.

Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

Після повернення до Умані Яценко розгорнув боротьбу проти місцевої влади на Черкащині.

Також правоохоронців просили перевірити Яценка через його ймовірні зв’язки з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим.