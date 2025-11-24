Запасы исчерпаны: в Мариупольском районе оккупанты закрыли Катериновский карьер
Киев • УНН
Катериновский карьер в Мариупольском районе прекратил работу из-за полного исчерпания запасов щелочного каолина. За годы оккупации каолин массово вывозили в россию, где его использовали в производстве огнеупоров, фаянса и керамики.
В Мариупольском районе Донецкой области, который сейчас находится под контролем российских сил, прекратил работу Катериновский карьер. Месторождение, которое ранее поставляло ценное сырье в различные регионы Украины, теперь исчерпано. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Детали
Возле Мариуполя окончательно прекратил работу Катериновский карьер по добыче щелочного каолина. Предприятие, работавшее с 2003 года, за два десятилетия добыло около 2 млн тонн сырья. Теперь добычу остановили из-за полного исчерпания запасов, сообщает Центр изучения оккупации.
По данным Центра изучения оккупации, каолин за годы оккупации массово вывозили через Мариупольский порт в Россию: на предприятия Воронежской и Ростовской областей. В дальнейшем его использовали в производстве полукислых огнеупоров, фаянса, керамики, красок и т.д.
Теперь этот ресурс исчерпан. И вместе с ним — очередной кусок промышленной карты региона. Российский колониализм во всех своих ярких красках мародерства
Отмечается, что оккупанты массово грабят захваченные украинские территории. В частности, вывозят награбленное зерно на захваченных украинских территориях, металлолом с мариупольских заводов "Азовсталь" и Ильича. Для этого они улучшают инфраструктуру и используют возможности мариупольского порта.
