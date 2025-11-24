Запасы исчерпаны: в Мариупольском районе оккупанты закрыли Катериновский карьер

В Мариупольском районе Донецкой области, который сейчас находится под контролем российских сил, прекратил работу Катериновский карьер. Месторождение, которое ранее поставляло ценное сырье в различные регионы Украины, теперь исчерпано. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Возле Мариуполя окончательно прекратил работу Катериновский карьер по добыче щелочного каолина. Предприятие, работавшее с 2003 года, за два десятилетия добыло около 2 млн тонн сырья. Теперь добычу остановили из-за полного исчерпания запасов, сообщает Центр изучения оккупации.

По данным Центра изучения оккупации, каолин за годы оккупации массово вывозили через Мариупольский порт в Россию: на предприятия Воронежской и Ростовской областей. В дальнейшем его использовали в производстве полукислых огнеупоров, фаянса, керамики, красок и т.д.

Теперь этот ресурс исчерпан. И вместе с ним — очередной кусок промышленной карты региона. Российский колониализм во всех своих ярких красках мародерства