У Маріупольському районі на Донеччині, який наразі перебуває під контролем російських сил, припинив роботу Катеринівський кар’єр. Родовище, яке раніше постачало цінну сировину в різні регіони України, тепер вичерпане. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

Біля Маріуполя остаточно припинив роботу Катеринівський кар'єр із видобутку лужного каоліну. Підприємство, що працювало з 2003 року, за два десятиліття видобуло близько 2 млн тонн сировини. Тепер видобуток зупинили через повне вичерпання запасів, повідомляє Центр вивчення окупації.

За даними Центру вивчення окупації, каолін за роки окупації масово вивозили через Маріупольський порт до росії: на підприємства воронезької та ростовської областей. У подальшому його використовували у виробництві напівкислих вогнетривів, фаянсу, кераміки, фарб тощо.

Тепер цей ресурс вичерпаний. І разом із ним — черговий шматок промислової мапи регіону. російський колоніалізм у всіх своїх яскравих фарбах мародерства