Запаси вичерпані: у Маріупольському районі окупанти закрили Катеринівський кар’єр
Київ • УНН
Катеринівський кар'єр у Маріупольському районі припинив роботу через повне вичерпання запасів лужного каоліну. За роки окупації каолін масово вивозили до росії, де його використовували у виробництві вогнетривів, фаянсу та кераміки.
У Маріупольському районі на Донеччині, який наразі перебуває під контролем російських сил, припинив роботу Катеринівський кар’єр. Родовище, яке раніше постачало цінну сировину в різні регіони України, тепер вичерпане. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.
Деталі
Біля Маріуполя остаточно припинив роботу Катеринівський кар'єр із видобутку лужного каоліну. Підприємство, що працювало з 2003 року, за два десятиліття видобуло близько 2 млн тонн сировини. Тепер видобуток зупинили через повне вичерпання запасів, повідомляє Центр вивчення окупації.
За даними Центру вивчення окупації, каолін за роки окупації масово вивозили через Маріупольський порт до росії: на підприємства воронезької та ростовської областей. У подальшому його використовували у виробництві напівкислих вогнетривів, фаянсу, кераміки, фарб тощо.
Тепер цей ресурс вичерпаний. І разом із ним — черговий шматок промислової мапи регіону. російський колоніалізм у всіх своїх яскравих фарбах мародерства
Зазначається, що окупанти масово грабують захоплені українські території. Зокрема, вивозять награбоване зерно на захоплених українських територіях, металобрухт з маріупольських заводів "Азовсталь" та Ілліча. Для цього вони покращують інфраструктуру та використовують можливості маріупольського порту.
У Маріуполі безпритульні собаки нападають на людей: російські окупанти не можуть вирішити проблему - міськрада18.11.25, 16:50 • 12057 переглядiв