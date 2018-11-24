Зажги свечу: 85 лет событиям Голодомора в Украине

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ежегодно в последнюю субботу ноября проводятся мероприятия в память о трагических событиях, со времен которых в этом году исполняется 85 лет. События 1932-1933 годов признаны геноцидом в отношении украинцев со стороны советских властей, не только внутри страны, но и на международном уровне – 15 государств членов ООН оценивают события тех дней, как целенаправленное уничтожение украинцев, передает УНН.



По данным судебной экспертизы украинского Института демографии и социальных исследований, проведенной еще в 2009 году в рамках расследования СБУ о событиях Голодомора было установлено, что в результате репрессивной политики на территории Украины погибло около 4 миллионов человек (по некоторым данным эта цифра достигает 10 миллионов).



Резолюции в память о жертвах к 85 годовщине были приняты в США и в Сенат Польши. Кроме того, в польском Сенате подчеркивают необходимость трезво оценивать трагедии прошлого ради настоящего и будущего.



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УНН рассказывает, как памятные дни почитаются в Украине, что нужно знать о Голодоморе и какое это имеет значение для Европы.



Тема Голодомора 1932-1933 долго была под запретом и становилась в центре политических манипуляций долгие годы. Только 2006 году Верховная Рада Украины приняла Закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", признающий действия советского режима геноцидом, а в 2009 году было принято постановление Апелляционного суда города Киева в деле об установлении вины и преднамеренного умысла в событиях того периода со стороны большевистского руководства. На международной арене, голод в Украине признают геноцидом 15 стран-членов ООН, плюс Ватикан. Среди этих стран - США, Канада, Австралия, Польша, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Португалия, Мексика, Колумбия, Эквадор, Перу, Парагвай и Грузия. Также ряд стран неофициально осудили Голодомор. Среди них - Испания, Чехия, Словакия, Аргентина и другие.

Первой страной, выразившей солидарность с Украиной была Эстония, осудившая преступления коммунистического режима еще в 1993 году. Резолюция США была принята на уровне Сената в октябре этого года и приурочена к 85-летию трагедии. 21 ноября польский Сенат также принял резолюции о памяти жертв Голодомора.



Позиция России основывается на том, что голод 1932-1933 годов был общей трагедией и не имел этнической подоплеки. Представитель МИД РФ Мария Захарова еще перед началом процесса обсуждения Резолюции США в отношении Геноцида обвинила американские власти в незнании истории.



"В целом ХХ век - это было наиболее трагическое столетие в истории человечества, когда много было осуществлено человеко убийственных преступлений, и Голодомор принадлежит к ряду тех, о которых менее всего известно в мире. Поэтому эту правду нужно распространять и рассказывать", - сказал сенатор Польши Ян Обремский в ходе своего визита в Киев, во время которого политик также передал украинской стороне резолюцию, подтверждающую солидарность польского народа в памяти о преступлениях против украинцев.



Посол Украины в Польше Андрей Дещица опубликовал постановление польского Сената в Twitter. В тексте документа сказано, что распространение информации о Голодоморе будет способствовать лучшему пониманию в Европе последствий тоталитарного и коммунистического режима.



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В Украине, этот день призывают почтить миллионов погибших от голода, уничиженных и расстрелянных украинцев. Министерство информационной политики представило социальный ролик в честь памяти о Голодоморе.



Также, в субботу по всей стране приспустят флаги, будет ограничено проведение развлекательных мероприятий, в 16:00 объявлена минута молчания, а в рамках акции "Зажги свечу" традиционно зажигают свечи у мемориалов Голодомора, на центральных площадях, а также дома возле окон, как символ памяти.



Что происходило и почему об этом важно помнить



Как известно, в 1932-1933 годах на территории Украины советскими властями был создан искусственный голод. Таким образом сталинская политика принуждала украинцев к насильственной коллективизации. В 2010 году, Апелляционный суд поставил точку в деле о геноциде.



Более 10 лет назад по факту совершения Геноцида в Украине Служба Безопасности Украины возбудила дело – целью которого было, фактически, установить истину и исследовать противоречия, хотя процессуально обвиняемыми в деле были Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь, Мендель Хатаевич.



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"После разгрома Украинской Народной Республики в ноябре 1920 года большевистский режим начал на ее территории активные действия по недопущению восстановления независимого украинского государства путем жестокой репрессивной политики, направленной на установление коммунистического порядка и подавления любых партий и движений, отстаивавших идею украинской самостоятельности. С этой целью Сталин И.В. вместе с вышеуказанными лицами начали всеобщую насильственную коллективизацию сельского хозяйства и депортацию украинских крестьянских семей, незаконную конфискацию их имущества, репрессии и физическое уничтожение украинцев", - как описывается ситуация в постановления суда по итогам рассмотрения дела.



Так, в 1932 году, несмотря на уже существующий голод на территории Украины, правящим режимом были введено в действие ряд постановлений: о "Вопросах хлебозаготовок", согласно которым ужесточался контроль за изъятием хлеба и семян в регионах, "О семенах", согласно которому колхозам Украины отказывалось в предоставлении помощи, "О семенных фондах", согласно которому усиливались репрессии в Украине, а также задействовали "активисты" из числа крестьян.

В дальнейшем, политика ужесточалась и было принято решение "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности", которым были введены расстрелы, конфискация имущества и запрет на амнистию. Кроме того, для украинских регионов устанавливался завышенный порог для сдачи собранного урожая, реальное выполнение которого было невозможно. В результате изъятия продовольствия люди оставались без возможностей на существование. Кооперативная торговля запрещалась, из магазинов вывозились оставшиеся товары, продукты у людей изымались.



На фоне этих мер советская власть продолжала вывозить хлеб из Украины, а в семенном займе и любом другом кредитовании украинским колхозам отказывалось. Территории, обреченные на голод, были окружены специальными военизированными формированиями, не дававшие людям возможности покинуть ее пределы. Репрессивная политика определила "враждебных социальных элементов", так называемых, "кулаков", в отношении которых распространялись секретные распоряжения, санкционирующие расстрелы или заключение от десяти до пятнадцати лет.



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Многочисленные инструкции политбюро ЦК КП(б)У, спускавшиеся по вертикали, обязывали проводить "расследования" в отношении своих жертв в кротчайшие сроки, - не дольше трех дней. Но, уже от 5 декабря 1932 года постановлением Политбюро ЦК КП(б)У "О мероприятиях по ликвидации саботажа хлебозаготовок", отменялись и "расследования" - были сняты все ограничения насилия и уничтожения крестьян. В областях были созданы комиссии, так называемые, "тройки" в составе первого секретаря обкома партии, начальника областного отдела ГПУ и областного прокурора, которые и принимали решение о репрессиях, депортациях и расстрелах людей. В тоже время, производился экспорт зерна за границу, а получению помощи из-за границы большевистский режим препятствовал под предлогом, что никакого голода в Украине нет. Также свидетельскими показаниями было подтверждено, что на прилегающих территориях России и Беларуси голоду не было, вопреки распространяемому советскому мифу о "засухе" и традиционной отговорке о "неурожае". Данные подтверждены в результате анализа архивных документов и дополнены показаниями непосредственных свидетелей голода.



В тексте постановления Апелляционного суда 2010 года приводятся данные, что "в УССР продолжались репрессии по так называемым хлебным делами, т.е. за утаивание хлеба, его "разворовывание" и т.п. Согласно данным ГПУ УССР в 1932 году было арестовано 94 354 человек". В рамках расследования была проведена экспертиза, которая установила количество жертв. Так, согласно судебной научно-демографической экспертизы Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Украины от 30 ноября 2009 года "в результате геноцида в Украине погибло 3 млн. 941 тыс. человек, из них: в течение февраля – декабря 1932 года – 205 тыс. человек, в 1933 году – 3 598 тыс. человек, в первой половине 1934 года –138 тыс. человек".



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В результате проводимой политики, предусматривалось последующее переселение людей из России и Беларуси на территории, опустевшие от голода. "Согласно решению Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР на место убитых голодом украинцев в Одесскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую области Украины были организованно переселены массы людей из России и Белоруссии, т.е. осуществлялась спланированная замена этнического состава сельского населения в Украине", - сказано в постановлении.



В общем были проведены судебно-исторические, судебно-демографические и другие экспертизы, которые уточнили данные о трагедии 30-х годов, проанализированы данные иностранных консульских представительств того времени на территории Украины, свидетельские показания, было установлено 857 массовых погребений жертв геноцида. Все это подтвердило ответственность сталинского режима за уничтожение миллионов украинцев и предоставило основание квалифицировать события, как геноцид. "В практике отечественного уголовного судопроизводства указанное уголовное дело является абсолютно уникальным, имеющим особую процессуальную специфику", - констатировал суд.