Вятрович назвал цель Сталина относительно украинцев

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104573 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110123 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146879 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142254 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135355 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127750 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169585 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118054 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141622 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145401 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Вятрович назвал цель Сталина относительно украинцев

Вятрович назвал цель Сталина относительно украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Главной целью организаторов Голодомора 1932-33 годов - тогда еще советской власти, было уничтожение украинцев как нации. Об этом сказал руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович во время заседания, посвященного памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, передает корреспондент УНН.

"Уничтожить украинцев как нацию - цель организаторов Голодомора. Окончательно ликвидировать язык, культуру, историю, все то, что делало нас уникальными в этом мире. Поэтому масштабы преступления такие большие. Поэтому убиты миллионы людей. Но его жертвами стали и те, кто выжил в 1932-33 годах. Они должны были забыть, кто они, чем занимались их предки, должны сохранить для мира их потомки. Забыть, кто и за что убивал их. Смерть и забвение - цель Сталина и его приспешников относительно украинцев", - сказал он.

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По словам Вятровича, их цель так и не была достигнута - украинцы выжили и не забыли, существуют и помнят.

Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.

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