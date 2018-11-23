Вятрович назвал цель Сталина относительно украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Главной целью организаторов Голодомора 1932-33 годов - тогда еще советской власти, было уничтожение украинцев как нации. Об этом сказал руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович во время заседания, посвященного памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, передает корреспондент УНН.
"Уничтожить украинцев как нацию - цель организаторов Голодомора. Окончательно ликвидировать язык, культуру, историю, все то, что делало нас уникальными в этом мире. Поэтому масштабы преступления такие большие. Поэтому убиты миллионы людей. Но его жертвами стали и те, кто выжил в 1932-33 годах. Они должны были забыть, кто они, чем занимались их предки, должны сохранить для мира их потомки. Забыть, кто и за что убивал их. Смерть и забвение - цель Сталина и его приспешников относительно украинцев", - сказал он.
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По словам Вятровича, их цель так и не была достигнута - украинцы выжили и не забыли, существуют и помнят.
Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.