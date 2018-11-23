В’ятрович назвав ціль Сталіна щодо українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Головною метою організаторів Голодомору 1932-33 років - тоді ще радянської влади, було знищення українців як нації. Про це сказав керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В’ятрович під час засідання, присвяченого вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, передає кореспондент УНН.
“Знищити українців як націю — мета організаторів Голодомору. Остаточно ліквідувати мову, культуру, історію, все те, що робило нас унікальними в цьому світі. Тому масштаби злочину такі великі. Тому вбиті мільйони людей. Але його жертвами стали і ті, хто вижив у 1932-33 роках. Вони мали забути, хто вони, чим займались їх предки, що мають зберегти для світу їх нащадки. Забути, хто і за що вбивав їх. Смерть і забуття — ціль Сталіна і його поплічників щодо українців”, — сказав він.
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За словами В’ятровича, їхня ціль так і не була досягнута — українці вижили і не забули, існують і пам’ятають.
Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Йосипа Сталіна та Лаврентія Берії.