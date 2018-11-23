В’ятрович назвав ціль Сталіна щодо українців

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Головною метою організаторів Голодомору 1932-33 років - тоді ще радянської влади, було знищення українців як нації. Про це сказав керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В’ятрович під час засідання, присвяченого вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, передає кореспондент УНН.