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Скоро весь мир признает Голодомор геноцидом украинцев - Филарет

Скоро весь мир признает Голодомор геноцидом украинцев - Филарет

Киев  •  УНН

 • 11580 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Патриарх Филарет убежден, что со временем весь мир признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады во время заседания, посвященного памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, передает УНН.

"Эту правду должны знать не только мы, но должен знать весь мир. И мы рады тому, что мир поддерживает нас, поддерживает правду. Голодомор - это не голод был. А это было уничтожение украинского народа. Уничтожение украинского земледельца для того, чтобы властвовать. Мы очень благодарны всем тем государствам, которые признали Голодомор 1932-33 годов как геноцид. Я думаю, что со временем весь мир признает, что это действительно так, что это геноцид, а не обычный голод", - подчеркнул Филарет.

Ранее Филарет в Верховной Раде назвал две причины Голодомора.

Напомним, День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день в Украине, что приходится на четвертую субботу ноября.

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Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине. В церемониальных мероприятиях у Мемориального знака "Свеча памяти" в Киеве также принимают участие первые лица государства, руководители зарубежных стран, парламентов и международных организаций, чиновники из разных стран, дипломаты, представители религиозных конфессий, региональные делегации, общественные и культурные деятели, свидетели большого Голода.

До 2008 года церемония проходила перед памятным знаком на Михайловской площади, однако после открытия Мемориала жертв голодомора была перенесена туда.

Напомним, в центре Киева в пятницу, 23 ноября, с 20:00 ограничат движение автомобильного и общественного транспорта в связи с мемориальными мероприятиями, приуроченными ко Дню памяти жертв голодоморов.

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