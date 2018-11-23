З нагоди 85-х роковин Голодомору сьогодні обмежать рух

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У центрі Києва у п'ятницю, 23 листопада, з 20:00 обмежать рух автомобільного та громадського транспорту у зв'язку з меморіальними заходами, приуроченими до Дня пам'яті жертв голодоморів. Про це повідомили в Управлінні державної охорони України, передає УНН.