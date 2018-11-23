З нагоди 85-х роковин Голодомору сьогодні обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У центрі Києва у п'ятницю, 23 листопада, з 20:00 обмежать рух автомобільного та громадського транспорту у зв'язку з меморіальними заходами, приуроченими до Дня пам'яті жертв голодоморів. Про це повідомили в Управлінні державної охорони України, передає УНН.
“Сьогодні із 20:00 та 24 листопада тимчасово обмежать рух у центрі Києва у зв’язку із державними заходами із нагоди 85-х роковин Голодомору. Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що в суботу, 24 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку із проведенням державних заходів із нагоди 85-х роковин Голодомору”, — йдеться у повідомленні.
У орієнтовний період часу із 20:00 23 листопада до закінчення державних заходів 24 листопада 2018 року можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:
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- вул. Лаврська (від вул. Цитадельної до алеї Героїв Крут);
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- алея Героїв Крут;
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- вул. Цитадельна (від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької);
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- вул. Трьохсвятительська;
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- вул. Михайлівська;
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- вул. Десятинна;
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- Михайлівська площа;
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- вул. Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Володимирської);
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- Паркова дорога;
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- вул. М. Грушевського (від вул. Садової до Кріпосного провулку);
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- площа Конституції.
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Крім того, рух громадського транспорту на вул. Лаврській буде призупинено у період із 07:00 24 листопада до завершення державних заходів.
Управління державної охорони України просить із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.
Як повідомляв УНН, у 2019 році почнеться будівництво другої черги меморіалу жертвам Голодомору.