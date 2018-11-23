По случаю 85-й годовщины Голодомора сегодня ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В центре Киева в пятницу, 23 ноября, с 20:00 ограничат движение автомобильного и общественного транспорта в связи с мемориальными мероприятиями, приуроченными ко Дню памяти жертв голодоморов. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины, передает УНН.
“Сегодня с 20:00 и 24 ноября временно ограничат движение в центре Киева в связи с государственными мероприятиями по случаю 85-й годовщины Голодомора. Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что в субботу, 24 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора”, - говорится в сообщении.
В ориентировочный период времени с 20:00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября 2018 года возможны временные ограничения движения на автодорогах:
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- ул. Лаврская (от ул. Цитадельной к аллее Героев Крут)
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- аллея Героев Крут;
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- ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)
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- ул. Трехсвятительская;
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- ул. Михайловская;
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- ул. Десятинная;
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- Михайловская площадь;
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- ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)
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- Парковая дорога;
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- ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)
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- площадь Конституции.
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Кроме того, движение общественного транспорта на ул. Лаврской будет приостановлено в период с 7:00 24 ноября до завершения государственных мероприятий.
Управление государственной охраны Украины просит с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.
Как сообщал УНН, в 2019 году начнется строительство второй очереди мемориала жертвам Голодомора.