Другу чергу меморіалу жертв Голодомору почнуть будувати за кілька місяців

“Відновленню історичної правди (про Голодомор — ред.) буде сприяти будівництво другої черги меморіалу жертв Голодомору. Впродовж наступних кількох місяців розпочнеться його повномасштабне спорудження”, — зазначив віце-прем’єр.

За його словами, цей музей повинен стати повноцінним музейним комплексом, що розкриває суть злочину комуністичної влади проти українського народу. Як підкреслив С.Кубів, завдяки просвітницькій роботі держави й неурядових організацій правда про події 1932-1933 поширюється за межами України, тож усе більше й більше країн визнають факт Голодомору в Україні геноцидом, а заходи, присвячені роковинам Голодомору, збирають тисячі людей за кордоном.

При цьому він додав, що в розпорядженні держави є сотні правдивих документів про Голодомор, які свідчать, що тільки в одній області на межі смерті через голод опинилися понад 600 тисяч українців.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кабінет міністрів України схвалив проект з реконструкції Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” на вулиці Лаврській у Печерському районі Києва.

На початку жовтня поточного року сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу. Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу, висловлює співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, також у ній міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.