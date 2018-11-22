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Другу чергу меморіалу жертв Голодомору почнуть будувати за кілька місяців

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Повномасштабне спорудження другої черги меморіалу жертв Голодомору 1932-1933 років розпочнеться впродовж найближчих кількох місяців. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів під час відкриття Міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років, передає кореспондент УНН.

“Відновленню історичної правди (про Голодомор — ред.) буде сприяти будівництво другої черги меморіалу жертв Голодомору. Впродовж наступних кількох місяців розпочнеться його повномасштабне спорудження”, — зазначив віце-прем’єр.

За його словами, цей музей повинен стати повноцінним музейним комплексом, що розкриває суть злочину комуністичної влади проти українського народу. Як підкреслив С.Кубів, завдяки просвітницькій роботі держави й неурядових організацій правда про події 1932-1933 поширюється за межами України, тож усе більше й більше країн визнають факт Голодомору в Україні геноцидом, а заходи, присвячені роковинам Голодомору, збирають тисячі людей за кордоном.

При цьому він додав, що в розпорядженні держави є сотні правдивих документів про Голодомор, які свідчать, що тільки в одній області на межі смерті через голод опинилися понад 600 тисяч українців.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кабінет міністрів України схвалив проект з реконструкції Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” на вулиці Лаврській у Печерському районі Києва.

На початку жовтня поточного року сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу. Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу, висловлює співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, також у ній міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.

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