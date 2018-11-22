Вторую очередь мемориала жертв Голодомора начнут строить через несколько месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полномасштабное строительство второй очереди мемориала жертв Голодомора 1932-1933 годов начнется в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив во время открытия Международного форума к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов, передает корреспондент УНН.
"Восстановлению исторической правды (о Голодоморе - ред.) будет способствовать строительство второй очереди мемориала жертв Голодомора. В течение следующих нескольких месяцев начнется его полномасштабное строительство", - отметил вице-премьер.
По его словам, этот музей должен стать полноценным музейным комплексом, раскрывающим суть преступления коммунистической власти против украинского народа. Как подчеркнул С.Кубив, благодаря просветительской работе государства и неправительственных организаций правда о событиях 1932-1933 распространяется за пределами Украины, поэтому все больше и больше стран признают факт Голодомора в Украине геноцидом, а мероприятия, посвященные годовщине Голодомора, собирают тысячи людей за рубежом.
При этом он добавил, что в распоряжении государства есть сотни документов о Голодоморе, которые показывают, что только в одной области на грани смерти от голода оказались более 600 тысяч украинцев.
Напомним, в конце прошлого года Кабинет министров Украины одобрил проект реконструкции Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" на улице Лаврской в Печерском районе Киева.
В начале октября текущего года сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, выражает сочувствие жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также в ней содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.