Кабмін схвалив проект будівництва другої черги Меморіалу жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект з реконструкції Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" на вулиці Лаврській у Печерському районі Києва, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення члени уряду схвалили сьогодні без обговорення.
Зазначимо, що раніше Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомляв, що проектна вартість будівництва другої черги становить 700 млн грн.
Він уточнив, що держава виділить 50% суми, а решту сподіваються отримати від великих міст, які мають ресурси.
Як повідомляв УНН, на побудову меморіальних комплексів в Україні виділено близько 300 млн грн.