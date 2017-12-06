Кабмин одобрил проект строительства второй очереди Мемориала жертв Голодомора

Соответствующее решение члены правительства одобрили сегодня без обсуждения.

Отметим, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщал, что проектная стоимость строительства второй очереди составляет 700 млн грн.

Он уточнил, что государство выделит 50% суммы, а остальные надеются получить от крупных городов, имеющих ресурсы.

Как сообщал УНН, на построение мемориальных комплексов в Украине выделено около 300 млн грн.