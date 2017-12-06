Кабмин одобрил проект строительства второй очереди Мемориала жертв Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект по реконструкции Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" на улице Лаврской в Печерском районе Киева, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение члены правительства одобрили сегодня без обсуждения.
Отметим, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщал, что проектная стоимость строительства второй очереди составляет 700 млн грн.
Он уточнил, что государство выделит 50% суммы, а остальные надеются получить от крупных городов, имеющих ресурсы.
Как сообщал УНН, на построение мемориальных комплексов в Украине выделено около 300 млн грн.