Скоро весь світ визнає Голодомор геноцидом українців - Філарет

“Цю правду повинні знати не тільки ми, а повинен знать весь світ. І ми раді тому, що світ підтримує нас, підтримує правду. Голодомор — це не голод був. А це було знищення українського народу. Знищення українського хлібороба для того, щоб панувати. Ми дуже вдячні всім тим державам, які визнали Голодомор 1932-33 років як геноцид. Я думаю, що з часом весь світ визнає, що це дійсно так, що це є геноцид, а не звичайний голод”, — наголосив Філарет.

Раніше Філарет у Верховній Раді назвав дві причини Голодомору.

Нагадаємо, День пам’яті жертв голодоморів — щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

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Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам’ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку “Свічка пам’яті” в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 2008 року церемонія відбувалася перед пам’ятним знаком на Михайлівський площі, однак після відкриття Меморіалу жертв голодомору була перенесена туди.

Нагадаємо, у центрі Києва у п’ятницю, 23 листопада, з 20:00 обмежать рух автомобільного та громадського транспорту у зв’язку з меморіальними заходами, приуроченими до Дня пам’яті жертв голодоморів.