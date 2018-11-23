Філарет у Верховній Раді назвав дві причини Голодомору

“Причина Голодомору та, що перепис населення Радянського союзу засвідчив, що українців у Радянському Союзі — 85 млн, а росіян — 65 млн. Тому безбожне радянське керівництво, яке сиділо в Москві, вирішило знищити українців, щоб вони не переважали російський народ. Це — одна причина”, — сказав Філарет.

За його словами, перепис населення у 1939 році свідчив уже про те, що українців стало 65 млн, а росіян, навпаки стало більше

“Друга причина — слова Бухаріна, який сказав: хто володіє хлібом, той має владу”, — зазначив священнослужитель.

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За його словами, хлібом володіли українські селяни, тому у них фактично була влада. Тому почався процес колективізації для того, щоб хліб передати в руки радянської влади. А українські селяни не хотіли йти в колгоспи.

“Це була друга причина знищення українців — щоб заволодіти хлібом” , - заявив він.

Нагадаємо, День пам’яті жертв голодоморів — щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам’ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку “Свічка пам’яті” в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 2008 року церемонія відбувалася перед пам’ятним знаком на Михайлівський площі, однак після відкриття Меморіалу жертв голодомору була перенесена туди.

Нагадаємо, у центрі Києва у п’ятницю, 23 листопада, з 20:00 обмежать рух автомобільного та громадського транспорту у зв’язку з меморіальними заходами, приуроченими до Дня пам’яті жертв голодоморів.