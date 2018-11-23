Филарет в Верховной Раде назвал две причины Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, в 1932-33 решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это - одна из главных причин Голодомора, сказал с трибуны Верховной Рады Патриарх Филарет во время заседания, посвященного памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, передает корреспондент УНН.
"Причина Голодомора в том, что перепись населения Советского Союза показала, что украинцев в Советском Союзе - 85 млн, а россиян - 65 млн. Поэтому безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это - одна причина", - сказал Филарет.
По его словам, перепись населения в 1939 году свидетельствовала уже о том, что украинцев стало 65 млн, а русских, наоборот стало больше.
"Вторая причина - слова Бухарина, который сказал: кто владеет хлебом, тот имеет власть", - отметил священнослужитель.
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По его словам, хлебом владели украинские селяне, поэтому у них фактически была власть. Поэтому начался процесс коллективизации для того, чтобы хлеб передать в руки советской власти. А украинские селяне не хотели идти в колхозы.
"Это была вторая причина уничтожения украинцев - чтобы завладеть хлебом", - заявил он.
Напомним, День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день в Украине, приходится на четвертую субботу ноября.
Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине. В церемониальных мероприятиях у Мемориального знака "Свеча памяти" в Киеве также принимают участие первые лица государства, руководители зарубежных стран, парламентов и международных организаций, чиновники из разных стран, дипломаты, представители религиозных конфессий, региональные делегации, общественные и культурные деятели, свидетели большого Голода.
До 2008 года церемония проходила перед памятным знаком на Михайловской площади, однако после открытия Мемориала жертв голодомора была перенесена туда.
Напомним, в центре Киева в пятницу, 23 ноября, с 20:00 ограничат движение автомобильного и общественного транспорта в связи с мемориальными мероприятиями, приуроченными ко Дню памяти жертв голодоморов.