Филарет в Верховной Раде назвал две причины Голодомора

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, в 1932-33 решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это - одна из главных причин Голодомора, сказал с трибуны Верховной Рады Патриарх Филарет во время заседания, посвященного памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, передает корреспондент УНН.