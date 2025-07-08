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Занятость в культуре по гендерному признаку в ЕС в прошлом году почти достигла паритета, но мужчины зарабатывают больше

Киев • УНН

 • 208 просмотра

В 2024 году гендерный разрыв в занятости в культурной сфере ЕС сократился до 0,8 п.п., достигнув самого низкого показателя за десятилетие. Однако женщины в культурной сфере чаще получают низкую заработную плату, чем мужчины.

Занятость в культуре по гендерному признаку в ЕС в прошлом году почти достигла паритета, но мужчины зарабатывают больше

Гендерный разрыв в занятости в культурной сфере в Евросоюзе в прошлом году уменьшился с 6,4 процентных пунктов (п.п.) в 2023 году (53,2% мужчин против 46,8% женщин) до 0,8 п.п. в 2024 году (50,4% мужчин против 49,6% женщин). Соотношение мужчин и женщин, занятых в отрасли, почти достигло паритета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Евростат.

Детали

Отмечается, что зафиксированный показатель является самым низким гендерным разрывом в занятости в культурной сфере за последнее десятилетие и с момента наличия данных (2011 год).

В 2024 году в 16 странах ЕС доля женщин в сфере культуры превышала долю мужчин, особенно в Латвии и Эстонии, с разницей в 32,6 и 24,2 процентных пункта в пользу женщин соответственно.

Зато в 11 странах ЕС доля занятости в культуре была выше для мужчин, причем самые высокие доли наблюдались в Испании и Италии, где около 10 процентных пунктов в пользу мужчин. В то время как в Греции, Румынии и Австрии гендерный разрыв в занятости в культуре почти не наблюдался.

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Хотя гендерный разрыв в занятости в культуре значительно сократился, этот баланс все еще не отражается на заработках. Последние результаты 4-летнего обследования структуры заработков показывают, что в 2022 году на уровне ЕС 16,1% женщин, трудоустраивающихся в выбранных видах культурной деятельности, имели низкую заработную плату (две трети или менее от средней национальной валовой почасовой заработной платы) по сравнению с 11,2% мужчин. Эти цифры согласуются с показателями общей занятости: 17,1% для женщин против 12,6% для мужчин.

Это неравенство также очевидно, если разбить его по видам культурной деятельности, поскольку доля женщин с низкой заработной платой была выше, чем мужчин, во всех выбранных видах деятельности. Наиболее несбалансированным сектором был "печатный бизнес и воспроизведение записанных носителей информации", где 25,9% женщин получали низкую заработную плату по сравнению с 12,4% мужчин. За этой категорией следовало "производство кино-, видео- и телевизионных программ, звукозапись и издательство музыкальных произведений" с 23,0% для женщин и 15,1% для мужчин.

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Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоКультура
Латвия
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Европейский Союз
Греция
Италия
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Румыния
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