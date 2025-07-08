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Зайнятість у культурі за гендером у ЄС торік майже досягла паритету, та чоловіки заробляють більше

Київ • УНН

 • 394 перегляди

У 2024 році гендерний розрив у зайнятості в культурній сфері ЄС скоротився до 0,8 п.п., досягнувши найнижчого показника за десятиліття. Проте, жінки в культурній сфері частіше отримують низьку заробітну плату, ніж чоловіки.

Зайнятість у культурі за гендером у ЄС торік майже досягла паритету, та чоловіки заробляють більше

Гендерний розрив у зайнятості в культурній сфері у Євросоюзі торік зменшився з 6,4 процентних пунктів (п.п.) у 2023 році (53,2% чоловіків проти 46,8% жінок) до 0,8 п.п. у 2024 році (50,4% чоловіків проти 49,6% жінок). Співвідшення чоловіків і жінок, зайнятих у галузі майже досягла паритету. Про це УНН повідомляє з посиланням на Євростат.

Деталі

Зазначається, що зафіксований показник є найнижчим гендерним розривом у зайнятості в культурній сфері за останнє десятиліття та з моменту наявності даних (2011 рік).

У 2024 році в 16 країнах ЄС частка жінок у сфері культури перевищувала частку чоловіків, особливо в Латвії та Естонії, з різницею в 32,6 та 24,2 відсоткових пункти на користь жінок відповідно.

Натомість в 11 країнах ЄС частка зайнятості в культурі була вищою для чоловіків, причому найвищі частки спостерігалися в Іспанії та Італії, де близько 10 відсоткових пунктів на користь чоловіків. У той час як у Греції, Румунії та Австрії гендерний розрив у зайнятості в культурі майже не спостерігався.

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Хоча гендерний розрив у зайнятості в культурі значно скоротився, цей баланс все ще не відображається на заробітках. Останні результати 4-річного обстеження структури заробітків показують, що у 2022 році на рівні ЄС 16,1% жінок, що працевлаштовуються у вибраних видах культурної діяльності, мали низьку заробітну плату (дві третини або менше від середньої національної валової погодинної заробітної плати) порівняно з 11,2% чоловіків. Ці цифри узгоджуються з показниками загальної зайнятості: 17,1% для жінок проти 12,6% для чоловіків.

Ця нерівність також очевидна, якщо розбити її за видами культурної діяльності, оскільки частка жінок з низькою заробітною платою була вищою, ніж чоловіків, у всіх вибраних видах діяльності. Найбільш незбалансованим сектором був "друкарський бізнес та відтворення записаних носіїв інформації", де 25,9% жінок отримували низьку заробітну плату порівняно з 12,4% чоловіків. За цією категорією йшло "виробництво кіно-, відео- та телевізійних програм, звукозапис та видавництво музичних творів" з 23,0% для жінок та 15,1% для чоловіків.

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Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоКультура
Латвія
Австрія
Європейський Союз
Греція
Італія
Іспанія
Румунія
Естонія
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