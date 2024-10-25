Понад 50% іноземних працівників скаржаться на дискримінацію у Німеччині
Київ • УНН
56% іноземних фахівців у Німеччині повідомляють про дискримінацію, особливо при пошуку житла. Дослідження IAB виявило значні бюрократичні перешкоди для іммігрантів, попри нещодавні законодавчі зміни.
Згідно з новим дослідженням, у ФРН багато працівників з-за кордону регулярно стикаються з незручностями, особливо під час пошуку житла, а також відчувають дискримінацію.
Пише УНН із посиланням на Franken Fernsehen та Spiegel.
Іноземні робітники у Німеччині часто стикаються з дискримінацією та високими перешкодами у питаннях імміграції. Про це свідчать результати дослідження Інституту ринку праці та професійних досліджень (IAB), дослідницького інституту Федерального агентства зайнятості.
Близько 56% іноземних кваліфікованих працівників повідомляють про дискримінацію принаймні в одній сфері життя, особливо при пошуку житла. Зазначається, що стрес менш сильний під час роботи з установами, такими як школи, медичні заклади чи поліція.
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Незважаючи на правові зміни в результаті прийняття Закону про кваліфіковану імміграцію (FEG), все ще існують бюрократичні перешкоди, коли справа стосується видачі віз, визнання професійної кваліфікації та вирішення сімейних питань.
Дослідники IAB дійшли висновку, що для багатьох добре підготовлених кваліфікованих працівників, які інтегровані на ринок праці, все ще існують "значні проблеми соціальної інтеграції".
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