Канадський бізнес б'є на сполох через нові імміграційні обмеження
Київ • УНН
Канада планує скоротити квоти на постійних мешканців з 485 000 до 365 000 до 2027 року. Бізнес-спільнота висловлює занепокоєння через можливий дефіцит робочої сили та втрату іноземних працівників.
У Канаді прагнуть зменшити навантаження на житловий фонд та соціальні служби, тому у владі оголосили зміну курсу щодо квот постійних жителів.
Пише УНН із посиланням на Reuters.
Торгово-промисловій палаті Канади висловила стурбованість змінами щодо імміграційних квот, про які оголосив уряд Трюдо.
"Бізнес-спільнота стурбована тим, що ми посилаємо. Знаєте, якщо ми хочемо більше іноземних інвестицій, нам потрібні люди".
Власники малого бізнесу "йдуть обертом" від цих змін, йдеться у заяві Канадської федерації незалежного бізнесу.
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"CFIB вже отримує панічні дзвінки від власників малого бізнесу, багато з яких з розбитим серцем прощаються зі своїми іноземними працівниками, які вже перебувають у Канаді і чиї візи незабаром закінчуються".
Контекст
Канада планує прийняти 395 000 нових постійних мешканців у 2025 році, 380 000 у 2026 році та 365 000 у 2027 році, порівняно з 485 000 у 2024 році. Це є першим багаторічним скороченням відтоді, як Оттава почала визначати багаторічні рівні імміграції у 2018 році.
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