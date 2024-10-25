Канадский бизнес бьет тревогу из-за новых иммиграционных ограничений
Киев • УНН
Канада планирует сократить квоты на постоянных жителей с 485 000 до 365 000 до 2027 года. Бизнес-сообщество выражает обеспокоенность из-за возможного дефицита рабочей силы и потери иностранных работников.
В Канаде стремятся уменьшить нагрузку на жилищный фонд и социальные службы, поэтому во власти объявили изменение курса относительно квот постоянных жителей.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Торгово-промышленной палате Канады выразила обеспокоенность изменениями относительно иммиграционных квот, о которых объявило правительство Трюдо.
«Бизнес-сообщество обеспокоено тем, что мы посылаем. Знаете, если мы хотим больше иностранных инвестиций, нам нужны люди».
Владельцы малого бизнеса «идут кругом» от этих изменений, говорится в заявлении Канадской федерации независимого бизнеса.
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«CFIB уже получает панические звонки от владельцев малого бизнеса, многие из которых с разбитым сердцем прощаются со своими иностранными работниками, которые уже находятся в Канаде и чьи визы вскоре заканчиваются».
Контекст
Канада планирует принять 395 000 новых постоянных жителей в 2025 году, 380 000 в 2026 году и 365 000 в 2027 году, по сравнению с 485 000 в 2024 году. Это первое многолетнее сокращение с тех пор, как Оттава начала определять многолетние уровни иммиграции в 2018 году.
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