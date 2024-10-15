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ЕС готовит новый закон для регулирования миграции

ЕС готовит новый закон для регулирования миграции

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 08:48  •  3565 просмотра

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ЕС планирует изменить правила отсылки мигрантов без права на пребывание. Новый закон должен упорядочить процесс депортации и обязать страны-члены сотрудничать в этом вопросе.

Еврокомиссия готовит законопроект, связанный с изменением правил отправки на родину мигрантов, которые не имеют права на пребывание в ЕС. Это следует из письма председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес государств-членов блока, обнародованного вечером в понедельник, 14 октября, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Ожидается, что законопроект будет содержать "четкие обязательства по сотрудничеству в отношении присланных лиц" и должен "эффективно упорядочить процесс" отправки нелегалов на родину, говорится в письме фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС "нужны новые правовые границы", чтобы повысить эффективность своих действий. Страны должны создать "уровень гармонизации и доверия", чтобы каждое государство - член ЕС признавало решение другого". Это позволит гарантировать, что "мигранты, в отношении которых в одной стране было принято решение о возвращении их на родину, не смогут воспользоваться лазейками в системе, чтобы избежать депортации, находясь в другой стране ЕС", подчеркивает глава Еврокомиссии.

Дополнение

В начале 2024 года после длительных дискуссий страны ЕС договорились о реформе Общеевропейской системы предоставления убежища (Common European Asylum System - CEAS), созданной в 2019 году. Помимо прочего, она предусматривает ужесточение правил депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС.

Среди прочего реформа дает возможность оперативного рассмотрения просьбы об убежище уже на внешней границе ЕС. Некоторые наблюдатели критикуют новые нормы, которые должны вступить в силу с 2026 года как пренебрегающие правами человека.

ЕС снова откладывает внедрение системы контроля на границе11 октября 2024, 06:50 • 18931 просмотр

Тем временем Нидерланды и Венгрия заявили о нежелании придерживаться общих для ЕС правил. 11 октября премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что Варшава хотела бы отказаться от выполнения некоторых положений закона ЕС о предоставлении убежища. По его словам, россия и беларусь намеренно направляют к границам его страны нелегальных мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЕС. "То, каким образом используют это право на получение убежища, противоречит самой сути права на получение убежища", - подчеркнул Туск.

В Брюсселе поддержали Польшу в том, что касается обвинений, которые она выдвигает рф и беларуси. Однако, как отметила одна из представительниц Еврокомиссии 14 октября, Польша, будучи членом ЕС, должна обеспечить мигрантам возможность требовать убежища.

Польша и Чехия намерены вынести вопрос о регулировании миграции на повестку дня заседания Совета ЕС в конце текущей недели. Обе страны добиваются ужесточения правил предоставления убежища и возможности отказа нелегалам уже на внешних границах ЕС. В то же время, Варшава и Прага призывают к отмене пограничного контроля на внутренних границах ЕС, пишет издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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