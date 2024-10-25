Более 50% иностранных работников жалуются на дискриминацию в Германии
Киев • УНН
56% иностранных специалистов в Германии сообщают о дискриминации, особенно при поиске жилья. Исследование IAB выявило значительные бюрократические препятствия для иммигрантов, несмотря на недавние законодательные изменения.
Согласно новому исследованию в ФРГ многие работники из-за рубежа регулярно сталкиваются с неудобствами, особенно при поиске жилья, а также испытывают дискриминацию.
Пишет УНН с ссылкой на Franken Fernsehen и Spiegel.
Иностранные рабочие в Германии часто сталкиваются с дискриминацией и высокими препятствиями в вопросах иммиграции. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института рынка труда и профессиональных исследований (IAB), исследовательского института Федерального агентства занятости.
Около 56% иностранных квалифицированных работников сообщают о дискриминации по крайней мере в одной сфере жизни, особенно при поиске жилья. Отмечается, что стресс менее сильный при работе с учреждениями, такими как школы, медицинские учреждения или полиция.
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Несмотря на правовые изменения в результате принятия Закона о квалифицированной иммиграции (FEG), все еще существуют бюрократические препятствия, когда дело касается выдачи виз, признания профессиональной квалификации и решения семейных вопросов.
Исследователи IAB пришли к выводу, что для многих хорошо подготовленных квалифицированных работников, которые интегрированы на рынок труда, все еще существуют "значительные проблемы социальной интеграции".
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