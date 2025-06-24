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У Польщі стартує експеримент зі скорочення робочого тижня до 4 днів

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Польща запускає експериментальну модель чотириденного робочого тижня зі збереженням повної зарплати з 30 червня. Ініціатива має на меті підвищити якість життя працівників та боротися з демографічною кризою, пропонуючи гнучкі варіанти робочого часу.

У Польщі стартує експеримент зі скорочення робочого тижня до 4 днів

Польща розпочинає впровадження експериментальної моделі чотириденного робочого тижня з можливістю збереження повної заробітної плати. Нововведення стартує 30 червня і передбачає гнучкий підхід до організації робочого часу. Про це УНН повідомляє з посиланням на INFOR.pl.

Деталі

Як зазначається, основна мета ініціативи - підвищити якість життя працівників без втрат для бізнесу чи економіки.

Працівникам пропонують альтернативи:

  • перейти на 4-денний робочий тиждень;
    • скоротити тривалість щоденної роботи до 6 годин;
      • або ж отримати більше оплачуваних днів відпустки.

        Конкретну модель організації праці компанії зможуть визначати самостійно. Можуть, зокрема, залишити стандартну 5-денку, але компенсувати її додатковими вихідними. Кількість таких вихідних встановлюватиме роботодавець.

        Щоб полегшити адаптацію до нової системи, бізнесу та державним установам надаватимуть фінансову підтримку - до 1 млн злотих на організаційні зміни.

        Уряд розглядає реформу як частину стратегії боротьби з демографічною кризою. Оскільки Польща - одна з найбільш працездатних країн Європи, однак інтенсивна трудова зайнятість негативно впливає на родинне життя та народжуваність.

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        Очікується, що скорочення робочого часу дозволить працівникам більше уваги приділяти сім’ї, що, своєю чергою, може сприяти зростанню народжуваності та зміцненню соціальних зв’язків.

        Проєкт орієнтований насамперед на громадян Польщі, і, за задумом уряду, має стати відповіддю на сучасні виклики: забезпечення кращого балансу між роботою та особистим життям, зменшення емоційного вигорання та підвищення якості праці. Аналогічні ініціативи вже реалізуються у Франції, Бельгії, Іспанії та країнах Скандинавії.

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        У квітні Міністерство праці та соціальної політики Польщі провело аналіз можливих моделей скорочення робочого часу. На основі цього дослідження було вирішено надати підприємствам свободу у виборі найбільш прийнятного формату.

        Етап експериментального впровадження може тривати кілька років і супроводжуватиметься моніторингом ефективності. Повний перехід на скорочений робочий тиждень планується до листопада 2027 року.

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        Лілія Набока

        Лілія Набока

        ЕкономікаНовини Світу
        Франція
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        Іспанія
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